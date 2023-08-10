13:47 (мск), источник: © РИА Новости
Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении
Кадыров: ВСУ потеряли больше тысячи солдат на Ореховском направлении.
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ГРОЗНЫЙ, 10 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли на Ореховском направлении больше тысячи человек, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«Ореховское направление — один из самых сложных участков на обширной линии фронта. <…> Практически каждый день противник пытается продвинуться, но из раза в раз отбрасывается назад со значительными потерями. <…> Недалеко от первой линии обороны расположен населенный пункт Работино. <…> Для достижения этой цели противник не жалеет ни живой силы, ни техники», — говорится в публикации.
Кадыров подчеркнул, что потери ВСУ продолжают стремительно расти.
Глава Чечни напомнил, что на Ореховском направлении оборону держит батальон «Восток-Ахмат», который не собирается уступать врагу «даже метр ответственного участка».
Украинские войска обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино в Запорожской области уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Но российские подразделения успешно противостоят этим планам.
Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что только за два дня, 26 и 27 июля, в районе Работино были уничтожены более 400 украинских военных, 31 танк, из них три Leopard, а также 32 боевые бронированные машины.