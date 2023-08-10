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13:59 (мск), источник: Ведомости

Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбила система ПВО в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Глава региона уточнил, что информации о последствиях на земле не поступало.

9 августа система ПВО сработала над Шебекинским городским округом Белгородской области: на подлете к городу сбили воздушную цель.

Всего за сутки 9 августа В Белгородской области зафиксировали 83 прилета снарядов и две атаки беспилотников. Сильнее всего пострадал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. В центре населенного пункта разорвались пять снарядов. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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