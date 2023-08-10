Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора

На видео из Twitter, которое публикуют различные издания, несколько человек в черном с оружием в руках зачитывают обращение от своего лидера.
В нем они говорят, что «берут на себя ответственность за произошедшее (накануне) вечером», напрямую не называя убийство Вильявисенсьо.
При этом они отмечают, что будут каждый раз действовать подобным образом, когда «коррумпированные политики, берущие деньги на свои предвыборные кампании, не исполняют своих обещаний».
Эквадорский новостной портал Primicias ранее отмечал, что Los Lobos — одна из крупных банд, окружающих в столице Эквадора. Она занимается наркотрафиком, убийствами и похищениями.
Ранее сообщалось, что Вильявисенсьо получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду, при нападении на него ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.