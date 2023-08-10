15:27 (мск), источник: Ведомости
Минобороны сообщило об улучшении положения на Купянском направлении
Российские военные в ходе наступления улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
За сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили семь контратак ВСУ на этом направлении в ЛНР и Харьковской области. Еще 17 атак противника было отбито в районах Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска в ДНР на донецком направлении.
Две атаки ВСУ российские войска отразили в районе Урожайного ДНР на южнодонецком направлении. Кроме того, две атаки противника были пресечены на запорожском и краснолиманском направлениях.
Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ отступили из Урожайного после удара российской артиллерии и авиации. Он добавил, что российские войска ежедневно продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях, не давая противнику закрепиться.
Вывозить людей будут с «приближенных к зоне боевых действий» территорий. В частности, эвакуация объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорится о 37 населенных пунктах.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии субъекты вошли в состав России.
Последние несколько месяцев Минобороны сообщает о продвижении российских войск на купянском направлении. Накануне, 9 августа, ВС РФ улучшили тактическое положение, продолжив наступление. В частности, российские военные отразили шесть атак и контратак противника в ЛНР и Харьковской области.