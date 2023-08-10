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15:27 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об улучшении положения на Купянском направлении

Российские военные в ходе наступления улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

За сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили семь контратак ВСУ на этом направлении в ЛНР и Харьковской области. Еще 17 атак противника было отбито в районах Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска в ДНР на донецком направлении.

Две атаки ВСУ российские войска отразили в районе Урожайного ДНР на южнодонецком направлении. Кроме того, две атаки противника были пресечены на запорожском и краснолиманском направлениях.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ отступили из Урожайного после удара российской артиллерии и авиации. Он добавил, что российские войска ежедневно продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях, не давая противнику закрепиться.

Украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области.

Вывозить людей будут с «приближенных к зоне боевых действий» территорий. В частности, эвакуация объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорится о 37 населенных пунктах.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии субъекты вошли в состав России.

Последние несколько месяцев Минобороны сообщает о продвижении российских войск на купянском направлении. Накануне, 9 августа, ВС РФ улучшили тактическое положение, продолжив наступление. В частности, российские военные отразили шесть атак и контратак противника в ЛНР и Харьковской области.

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