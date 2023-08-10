В Харьковской области сообщили о подготовке ВСУ Купянска к обороне

«По нашим данным, действительно, готовят, — сказал он, отвечая на вопрос, готовит ли украинская сторона Купянск и другие подконтрольные Киеву населенные пункты Харьковской области к обороне. — Потому что эта эвакуация как раз и означает то, что нужно убрать оттуда максимально гражданских лиц, чтобы они не могли фиксировать перемещения военнослужащих, в том числе и западных наемников, перемещения техники».
По словам Ганчева, эвакуированное население изначально планируется разместить в других районах Харьковской области.
«Для начала это еще сама Харьковская область, просто дальше от линии соприкосновения, а потом есть информация о том, что они будут эвакуированы в западные области», — отметил он.
Ранее власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей в безопасные регионы страны. Об этом сообщает местное издание «Харьков тудей».
9 августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что власти рассматривают возможность объявления обязательной эвакуации более 11 тыс. человек из прифронтовых населенных пунктов Купянского района.
В последние дни Минобороны РФ сообщает о наступательных действиях штурмовых отрядов российской группировки войск «Запад» на купянском направлении. По информации Ганчева, под контроль российских сил в последние дни перешли пять населенных пунктов области.