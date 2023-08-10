Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух

«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей. Двое жителей — женщина и мужчина — получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.
Ранее в четверг Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.