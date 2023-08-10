Археологи раскрыли тайну строительства египетских пирамид Древние египтяне могли транспортировать огромные блоки по воде притока Нила
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
17:56 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Число погибших при обстреле села Чаусы в Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей. Двое жителей — женщина и мужчина — получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Ранее в четверг Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Эквадоре убили кандидата в президенты
Надежды нет. Стало известно, как США и ЕС разочаровали Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта