22:19 (мск), источник: © РИА Новости
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, сообщила пресс-служба Минздрава.
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«В результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб», — говорится в сообщении.
Амбулаторную помощь оказали 56 пострадавшим, восемь из них уже покинули стационары, уточнили в пресс-службе.
«В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении: 13 человек госпитализированы в Сергиево-Посадскую ЦРБ, из них трое находятся в тяжелом состоянии и десять человек в состоянии средней степени тяжести, еще один человек доставлен в Мытищинскую ГКБ. Также один пострадавший был эвакуирован в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России», — добавил Минздрав.
Отмечается, что все пострадавшие получают необходимую помощь, ситуация находится под контролем Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел накануне утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала частная компания.
Речь идет о фирме «Пиро-Росс». Из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора следует, что в марте ей вынесли предостережение из-за возможных «нарушений обязательных требований». С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.