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05:17 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск «Восток» поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
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«Артиллерийским огнём поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Пречистовки», — сказал Чехов.

Он добавил, что передовые подразделения «Востока» при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Урожайного. Украинские военнослужащие понесли потери и отступили.

По словам Чехова, реактивная и гаубичная артиллерия уничтожили миномётный расчёт в Новодаровке и две буксируемые гаубицы «Мста-Б» в Новоивановке и Новосёлке. Самоходный миномёт «Тюльпан» и самоходная пушка «Малка» уничтожили опорные пункты украинских военных в районах Старомайорского и Угледара.

«Применением ударного БПЛА уничтожен блиндаж с боевиками севернее Приютного. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского», — отметил начальник пресс-центра.

Кроме того, с помощью зенитного ракетного комплекса «Оса» и переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» были сбиты два беспилотника самолётного типа «Фурия» и «Валькирия».

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