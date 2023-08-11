Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

«Артиллерийским огнём поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Пречистовки», — сказал Чехов.
Он добавил, что передовые подразделения «Востока» при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Урожайного. Украинские военнослужащие понесли потери и отступили.
По словам Чехова, реактивная и гаубичная артиллерия уничтожили миномётный расчёт в Новодаровке и две буксируемые гаубицы «Мста-Б» в Новоивановке и Новосёлке. Самоходный миномёт «Тюльпан» и самоходная пушка «Малка» уничтожили опорные пункты украинских военных в районах Старомайорского и Угледара.
«Применением ударного БПЛА уничтожен блиндаж с боевиками севернее Приютного. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского», — отметил начальник пресс-центра.
Кроме того, с помощью зенитного ракетного комплекса «Оса» и переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» были сбиты два беспилотника самолётного типа «Фурия» и «Валькирия».