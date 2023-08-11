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09:14 (мск), источник: © РИА Новости

Марочко рассказал о потерях ВСУ из-за атак на Краснолиманском направлении

ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону на краснолиманском направлении, атаки ведутся в районе города Сватово, а в ходе «мясных» штурмов сел Макеевка и Терны за несколько суток ВСУ потеряли порядка 100 человек убитыми, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России за 2 суток отразили три украинские атаки на Краснолиманском направлении. В четверг отмечалось, что успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны, потери противника на данном направлении составили до 60 солдат, три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

«Вооруженные формирования Украины продолжают безуспешные попытки прорвать нашу линию обороны. <…> Так, за насколько суток действия наступательного характера со стороны украинских боевиков отмечались как с севера-запада, так и с юго-запада населенного пункта Сватово. За несколько суток в результате “мясных” штурмов в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Терны (ДНР) безвозвратные потери в личном составе противника составили порядка 100 военнослужащих» — сообщил Марочко агентству.

Он отметил, что действия украинских военных направлены на выявление слабых мест в российской обороне. Не добившись желаемого результата на одном участке, украинское командование перенаправляет основные усилия на другой.
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