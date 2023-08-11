Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
11:25 (мск), источник: Известия

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе воздушной гавани в пятницу, 11 августа.

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что ограничения были сняты в 10:50 мск.

По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящий момент количество задержанных рейсов сократилось до четырех.

Ранее этим же днем аэропорт сообщал о временном введении ограничений на прилет и вылет самолетов с 9:40 мск по независящим от него причинам.

Накануне, в ночь на четверг 10 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Такое решение было принято из-за полета беспилотников, об уничтожении которых было сообщено в тот же день.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ОС чем речь: в госорганы начали поступать смартфоны на отечественной «Авроре»
«Управляемая ракета «Вихрь» для беспилотных аппаратов появится»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта