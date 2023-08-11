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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны: украинский БПЛА был подавлен РЭБ на подлете к Москве

Минобороны России сообщило, что беспилотник пытался атаковать объект на территории Москвы. Его подавили средства радиоэлектронной борьбы. Обломки беспилотника упали в лесном массиве на западе Москвы.

Спецоперация на Украине
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«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы», — сообщили в Минобороны.

Ранее об атаке беспилотника сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, обломки упали в районе Карамышевской набережной. По данным Telegram-каналов «112» и Mash, фрагменты нашли на территории больницы № 67. Недалеко от места падения находится Карамышевский гидроузел и гидроэлектростанция.

Незадолго до атаки беспилотника закрывали воздушное пространство над Внуково. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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