Минобороны: украинский БПЛА был подавлен РЭБ на подлете к Москве

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы», — сообщили в Минобороны.
Ранее об атаке беспилотника сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, обломки упали в районе Карамышевской набережной. По данным Telegram-каналов «112» и Mash, фрагменты нашли на территории больницы № 67. Недалеко от места падения находится Карамышевский гидроузел и гидроэлектростанция.
Незадолго до атаки беспилотника закрывали воздушное пространство над Внуково. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.