Американская БМП Bradley бросила украинскую пехоту в районе Работино

На кадрах, снятых при помощи БПЛА бойцами армейского спецназа «Осман», видна американская БМП «Бредли». Она подъехала к траншеям в район села Работино и встала рядом с подбитым ранее российскими бойцами немецким танком «Леопард».
Украинские военные попытались приблизиться к «Бредли», но по ней был открыт огонь из артиллерии, спецназовцы корректировали огонь. Несколько снарядов попали рядом, американская БМП открыла огонь и спешно уехала, бросив бойцов Киева.
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что только за два дня — 26 и 27 июля — в районе Работино были уничтожены более 400 украинских военных, 31 танк, из них три «Леопарда», а также 32 боевые бронированные машины.
Видео случая с «Бредли» опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.