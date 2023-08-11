ВС России поразили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников

«Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны», — добавили в ведомстве.
Российская группировка войск на Запорожском направлении отразила три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах Успеновки и Работино. Противник потерял здесь до 60 военнослужащих, а также три автомобиля и гаубицу Д-30.
На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили наступление на широком фронте и улучшили позиции в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.
Кроме того, проводя активные оборонительные действия, они отразили четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Синьковки и урочища Маньковка в Харьковской области.
Потери противника составили более 165 человек личного состава, два броневика, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
«Южная» группировка войск на Донецком направлении успешно отразила пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Веселого в ДНР.
За сутки уничтожены до 180 военнослужащих противника, семь БМП, два пикапа, боевая машина ЗРК «Стрела-10», американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы Д-20.