Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
14:00 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России поразили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны», — добавили в ведомстве.

Российская группировка войск на Запорожском направлении отразила три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах Успеновки и Работино. Противник потерял здесь до 60 военнослужащих, а также три автомобиля и гаубицу Д-30.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили наступление на широком фронте и улучшили позиции в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.

Кроме того, проводя активные оборонительные действия, они отразили четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Синьковки и урочища Маньковка в Харьковской области.

Потери противника составили более 165 человек личного состава, два броневика, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

«Южная» группировка войск на Донецком направлении успешно отразила пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Веселого в ДНР.

За сутки уничтожены до 180 военнослужащих противника, семь БМП, два пикапа, боевая машина ЗРК «Стрела-10», американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы Д-20.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Остановите их'. Во Франции жестко отреагировали на 'безумный шаг' Польши
Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта