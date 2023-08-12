04:36 (мск), источник: © РИА Новости
В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В ночь на субботу над разными районами Крыма сработали системы ПВО, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.
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«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Крючков.
С 1.30 до 3.15 ночи субботы движение по Крымскому мосту временно перекрывали. Оно уже возобновилось.
ВСУ регулярно предпринимают попытки обстрела полуострова. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.