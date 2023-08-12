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06:17 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму сбили 14 беспилотников

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В ночь на субботу российские военные пресекли попытку Украину атаковать Крым при помощи 20 беспилотников, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — рассказали в ведомстве.

Добавляется, что 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В министерстве подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

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