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10:48 (мск), источник: © РИА Новости

Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе «Овод»

ТУЛА, 12 авг — РИА Новости. В России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе «Овод», рассказал РИА Новости руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.

Источник: РИА "Новости"

«Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно “Овод” версии 2.0. Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом диковин, о которых нельзя говорить», — сказал он.

Разработчик пояснил, что основным рабочим устройством тем не менее остается «Овод» первой модификации.

«Изначально подготовлен максимально трепетным и тщательным образом для применения прямо с коробки. Здесь (в комплекте поставки. — Прим. ред.) есть все необходимое для того, чтобы сократить время развертывания, снаряжения, ну и, соответственно, применения», — добавил собеседник агентства.

«Овод» работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость «Овода» первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — примерно 65 тысяч. Российские военные активно применяют «Оводы» на Авдеевском и Запорожском направлениях.

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