Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе «Овод»

«Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно “Овод” версии 2.0. Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом диковин, о которых нельзя говорить», — сказал он.
Разработчик пояснил, что основным рабочим устройством тем не менее остается «Овод» первой модификации.
«Изначально подготовлен максимально трепетным и тщательным образом для применения прямо с коробки. Здесь (в комплекте поставки. — Прим. ред.) есть все необходимое для того, чтобы сократить время развертывания, снаряжения, ну и, соответственно, применения», — добавил собеседник агентства.
«Овод» работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость «Овода» первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — примерно 65 тысяч. Российские военные активно применяют «Оводы» на Авдеевском и Запорожском направлениях.