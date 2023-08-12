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17:39 (мск), источник: © РИА Новости

Группировка «Юг» уничтожила пункт управления иностранных наемников

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт управления иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Расчетами реактивных систем залпового огня “Торнадо-С” уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи “Старлинк” в Николаевке», — сказал он.

Еще один ракетный удар пришелся по палаточному лагерю ВСУ в районе села Райское на территории ДНР, добавил Астафьев.

Кроме того, авиация группировки «Юг» нанесла удар по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Белой Горы. Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили места скопления живой силы противника в Богдановке и Веселом, район сосредоточения резервов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском, командно-наблюдательный пункт и стоянку вооружения и военной техники 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке. А штурмовики Су-25 уничтожили скопления живой силы в Белогоровке, Спорном и Красногоровке.

Артиллеристы, в свою очередь, нанесли огневое поражение по позиции крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес» и складу боеприпасов украинских войск в районах Веселого и Белогоровки. В районе Дружбы и Красногоровки уничтожены три пикапа, а в Андреевке — бронеавтомобиль «Хаммер», рассказал Астафьев.

По его словам, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены 82-миллиметровый миномет в Ивано-Дарьевке и семь 120-миллиметровых минометов в Верхнекаменском, Николаевке, Авдеевке и Марьинке. Поражены также американские гаубицы М777 в Озаряновке и Остром, САУ «Акация» в районе Клещеевки и две гаубицы Д-20 в Яснобродовке и Марково.

Помимо этого, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанес огневое поражение первому батальону 109-й отдельной бригады территориальной обороны украинских войск в районе Красногоровки.

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