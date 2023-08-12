Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
15:44 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о групповом ударе по аэродрому на западе Украины

Российские военные 11 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области Украины, говорится в сообщении Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

О ракетном ударе около аэродрома в районе города Коломыя накануне днем сообщали Военно-воздушные силы Украины.

Также российские военные за прошедшие сутки наносили удары в Запорожской области. Так, в районе города Орехов был поражен передовой командный пункт десятого армейского корпуса Вооруженных сил Украины, в районе города Запорожья и села Малая Токмачка были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ, добавили в Минобороны.

Накануне танки Вооруженных сил Украины попытались пойти на прорыв в районе поселка Работино и села Новоданиловка в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, украинские военные наткнулись на минные поля, танки начали подрываться, один из них уничтожили огнем артиллерии, оставшаяся группировка с двумя танками отступила, уточнил Балицкий.

11 августа российское Минобороны также докладывало о продолжении своего наступления на купянском направлении в Харьковской области Украины. Украинские власти сообщали, что начали эвакуировать людей из Купянского района. Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что российским силам осталось преодолеть несколько километров до Купянска.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На северо-западе Москвы произошел взрыв после сообщений о дроне
Момент падения беспилотника в Москве. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта