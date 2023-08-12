Минобороны сообщило о групповом ударе по аэродрому на западе Украины

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.
О ракетном ударе около аэродрома в районе города Коломыя накануне днем сообщали Военно-воздушные силы Украины.
Также российские военные за прошедшие сутки наносили удары в Запорожской области. Так, в районе города Орехов был поражен передовой командный пункт десятого армейского корпуса Вооруженных сил Украины, в районе города Запорожья и села Малая Токмачка были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ, добавили в Минобороны.
Накануне танки Вооруженных сил Украины попытались пойти на прорыв в районе поселка Работино и села Новоданиловка в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, украинские военные наткнулись на минные поля, танки начали подрываться, один из них уничтожили огнем артиллерии, оставшаяся группировка с двумя танками отступила, уточнил Балицкий.
11 августа российское Минобороны также докладывало о продолжении своего наступления на купянском направлении в Харьковской области Украины. Украинские власти сообщали, что начали эвакуировать людей из Купянского района. Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что российским силам осталось преодолеть несколько километров до Купянска.