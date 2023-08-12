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16:04 (мск), источник: © РИА Новости

Над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В районе Крымского моста сбили еще одну украинскую ракету, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. По информации Минобороны, около 15:00 киевский режим снова пытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!» — написал он.

По информации Минобороны, около 15:00 киевский режим снова пытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», — заявили в военном ведомстве.

Первую ракету сбили над Крымским мостом примерно в 13:00.

Мост закрывали для транспорта, но к 16:10 движение восстановили, следует из сообщения в Telegram-канале «Крымский мост. Оперативная информация».

В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.

По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

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