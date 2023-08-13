Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
17:19 (мск), источник: ТАСС

Штурмовые группы РФ захватили два опорных пункта ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские штурмовые группы захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», — сказал он.

По его словам, в целях восстановления утраченных позиций противник провел две контратаки силами подразделений 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад на российские позиции в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка. «Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы», — сказал он.

Кроме этого, тяжелыми огнеметными системами нанесен удар по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка. Разведывательно-ударное отделение барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожило самоходную артиллерийскую установку польского производства Crab в районе балки Шевцов Яр.

В полосе обороны 1-й танковой армии противник штурмовыми группами 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад провел две атаки на позиции наших войска в районе населенного пункта Новоселовское. Артиллерией группировки нанесено огневое поражение. Потери противника составили до взвода живой силы.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта