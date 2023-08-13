06:32 (мск), источник: © РИА Новости
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
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«Сегодня около 4 часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.
Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в министерстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.