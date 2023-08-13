Изменение климата ведет к масштабному расселению полевых мышей Из-за глобального потепления к 2100 году ареал обитания полевой мыши увеличится на 80%
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
10Европа переживает аномальную жару
06:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня около 4 часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в министерстве.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Остановите их'. Во Франции жестко отреагировали на 'безумный шаг' Польши
Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта