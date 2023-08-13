Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции

Губернатор Забайкалья Александр Осипов 6 августа сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила мужчину, потерявшего ногу в СВО, также был поврежден его автомобиль. По подозрению в нападении задержали 27-летнего мужчину, его обвинили по уголовной статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Дело передали в Следственный комитет, а прокуратура призвала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно дело. Позднее был задержан второй соучастник избиения, третьего объявили в розыск. Расследуются три уголовных дела. Первые два подозреваемых заключены под стражу, третий был арестован заочно.
«Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, полицейские на протяжении недели беспрерывно проводили оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника. Для розыска был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД.
«Прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах. Параллельно сотрудники полиции проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о местах его возможного нахождения», — отметили в пресс-службе.