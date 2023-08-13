ЗАЭС перевела реактор блока № 6 в режим «горячего останова»

«Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии “горячий останов”, — говорится в сообщении.
Ранее ЗАЭС перевела из режима «горячий останов» блок № 4 в режим «холодный останов».
Режим «горячего останова» на ЗАЭС необходим для обеспечения горячим паром собственных нужд станции.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
При этом украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.