Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
09:04 (мск), источник: © РИА Новости

ЗАЭС перевела реактор блока № 6 в режим «горячего останова»

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Запорожская АЭС перевела в режим «горячего останова» реакторную установку блока № 6, сообщили в телеграм-канале станции.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии “горячий останов”, — говорится в сообщении.

Ранее ЗАЭС перевела из режима «горячий останов» блок № 4 в режим «холодный останов».

Режим «горячего останова» на ЗАЭС необходим для обеспечения горячим паром собственных нужд станции.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

При этом украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Остановите их'. Во Франции жестко отреагировали на 'безумный шаг' Польши
Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика