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12:17 (мск), источник: РБК

Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника

Почти одновременно силы ПВО обнаружили и уничтожили украинские беспилотники над двумя областями. Обошлось без пострадавших и разрушений, заявили в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны.

«13 августа около 11 часов утра мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, около 11:30 силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский дрон над территорией Курской области. «Пострадавших и разрушений нет», — сказали в министерстве.

Еще один дрон был уничтожен около четырех часов утра, заявили ранее в ведомстве.

Белгородская и Курская области неоднократно подвергались атакам беспилотников. Так, курский губернатор Роман Старовойт сообщал, что 10 августа на подлете к Курску силы ПВО сбили два дрона. До этого беспилотник упал на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Тогда один человек получил легкие ранения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщил, что на подлете к Шебекино был сбит украинский беспилотник. 8 августа обломки сбитого дрона повредили линию электропередачи в Белгородском районе. Беспилотники тогда также атаковали село Журавлевка, писал в телеграм-канале Гладков. 27 июля он заявлял, что за сутки область подверглась пяти атакам с помощью беспилотников.

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