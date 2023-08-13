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13:43 (мск), источник: РБК

В Сергиевом Посаде завершили поиски пропавших без вести после взрыва

Работы по поиску пропавших без вести после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде завершены, сообщается в телеграм-канале администрации городского округа. Глава округа Дмитрий Акулов объявил об этом на совещании с силовыми структурами и родственниками пропавших без вести.

Источник: РИА "Новости"

«Главной темой совещания стал механизм взаимодействия с родственниками пропавших без вести в результате взрыва. Дмитрий Акулов поручил силовому блоку дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки», — говорится в сообщении.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По данным следствия, ЧП произошло на складе компании «Пиро-Росс», где хранилось почти 4 т пороха. В результате взрыва погибла одна женщина, пострадали 80 человек, 15 из них госпитализировали. Пропавшими без вести, по последним данным, числятся четыре человека.

Взрывной волной также выбило окна более чем в 400 квартирах в близлежащих домах, были разрушены несколько зданий на территории предприятия, две школы, колледж и спортивный комплекс, пострадали автомобили.

Следственный комитет завел дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Следствие называет причиной взрыва нарушение техники безопасности. В фирме «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв, провели обыски, технического директора компании Сергея Чанкаева арестовали на два месяца, свою вину он не признал.

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