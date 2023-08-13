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12:50 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России остановили для досмотра сухогруз, шедший на Украину

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Экипаж российского патрульного корабля «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз под флагом Палау, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Тринадцатого августа около 6:40 мск в юго-западной части Черного моря патрульным кораблем Черноморского флота “Василий Быков”, осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз “Сукра Окан” под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил», — рассказали в ведомстве.

Капитан судна не отреагировал на требование остановиться для проверки возможной перевозки запрещенных грузов. Из-за этого российские моряки открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия для принудительной остановки сухогруза.

«В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля “Василий Быков” был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз», — добавили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что после завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил.

Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах, заключили в министерстве.

По информации Минобороны России 19 июля, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Как затем пояснили в МИД, в заявлении военного ведомства шла речь об осмотре судов, направляющихся в гавани соседней республики.

Россия прекратила участие в зерновой сделке, так как не выполнялась вторая часть пакетных договоренностей, касающаяся условий, в том числе по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции.

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