ВС России остановили для досмотра сухогруз, шедший на Украину

«Тринадцатого августа около 6:40 мск в юго-западной части Черного моря патрульным кораблем Черноморского флота “Василий Быков”, осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз “Сукра Окан” под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил», — рассказали в ведомстве.
Капитан судна не отреагировал на требование остановиться для проверки возможной перевозки запрещенных грузов. Из-за этого российские моряки открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия для принудительной остановки сухогруза.
«В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля “Василий Быков” был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз», — добавили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что после завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил.
Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах, заключили в министерстве.
По информации Минобороны России 19 июля, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Как затем пояснили в МИД, в заявлении военного ведомства шла речь об осмотре судов, направляющихся в гавани соседней республики.
Россия прекратила участие в зерновой сделке, так как не выполнялась вторая часть пакетных договоренностей, касающаяся условий, в том числе по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции.