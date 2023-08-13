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16:36 (мск), источник: © РИА Новости

Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Спасатели эвакуировали более тысячи человек из подтопленных районов Уссурийского городского округа в Приморье, сообщает в своем Тelegram-канале администрация округа.

Источник: РИА Новости

«Силами МЧС эвакуировано и переправлено уже более тысячи человек», — говорится в сообщении администрации Уссурийского городского округа.

Отмечается, что подтоплены городские районы «Междуречье» и «Семь ветров», районы Солдатского озера, парка «Зеленый остров», автовокзала, территория между Пушкинским и Комсомольским мостами.

Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в РКК. В Приморье начали работу пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей региона.

В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна «Ханун» и полярного фронта 10—12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки.

В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС.

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