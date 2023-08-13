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19:31 (мск), источник: © РИА Новости

Гладков сообщил об атаке беспилотника на жилой дом в Белгороде

БЕЛГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Предварительной причиной взрыва в Белгороде могла стать атака беспилотника, произошло падение плиток фасада дома с 7 по 13 этаж, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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«ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное — пострадавших нет», — написал Гладков.

Он уточнил, что в поврежденных квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания, также повреждения получили порядка 15 машин. По словам губернатора, поквартирный обход продолжается, власти помогут с восстановлением.

«На месте работают оперативные и аварийные службы. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», — добавил глава региона.

Согласно информации, предоставленной главой региона, в течение последних двух дней территория Белгородской области подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне город Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы и Шебекинский округ были атакованы беспилотниками. В результате атаки в Белгородском районе одно домовладение было повреждено обломками сбитого беспилотника, в остальных случаях атаки не привели к негативным последствиям. Глава региона также рассказал о двух случаях сбития беспилотников в Белгородском районе в воскресенье.

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