В Турпомощи заявили, что туристы застряли в Анталии из-за проблем авиакомпании

Эксперт отметил, что ситуация находится под контролем у туроператора и пока жалоб от туристов не поступало.
— Туристы под защитой. Как только авиационная компания будет в состоянии выполнить технический рейс, туристов вернут, — сказал Осауленко Rt.
Пока отдыхающие будут находиться в отеле, вывезут их перед вылетом, когда будут получены все разрешения.
Рейс в настоящий момент задержан не по вине туроператора, проблемы возникли у авиакомпании.
— Все должна делать авиакомпания. То есть через два часа задержки предоставить воду, через четыре часа — кушать, через шесть часов — селить в отель, — заключил Осауленко.
Ранее, группа российских школьников, которая пожелала вернуться домой после скандала с выселением из отеля в Турции, вернулась домой, пишет РИАМО.
Россияне стали реже бронировать премиальные отели в Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Причины — рост цен на услуги по сравнению с прошлым сезоном и летний скачок евро к рублю, пишет Газета.ru.