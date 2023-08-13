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23:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Турпомощи заявили, что туристы застряли в Анталии из-за проблем авиакомпании

Россияне, отдыхающие в Анталии, застряли на курорте. Пассажиры рейса Анталия — Екатеринбург сутки не могли улететь домой. В итоге туристов разместили в пятизвездочном отеле. Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь” Александр Осауленко рассказал, что нужно делать отдыхающим в таком случае.

Источник: AP 2023

Эксперт отметил, что ситуация находится под контролем у туроператора и пока жалоб от туристов не поступало.

— Туристы под защитой. Как только авиационная компания будет в состоянии выполнить технический рейс, туристов вернут, — сказал Осауленко Rt.

Пока отдыхающие будут находиться в отеле, вывезут их перед вылетом, когда будут получены все разрешения.

Рейс в настоящий момент задержан не по вине туроператора, проблемы возникли у авиакомпании.

— Все должна делать авиакомпания. То есть через два часа задержки предоставить воду, через четыре часа — кушать, через шесть часов — селить в отель, — заключил Осауленко.

Ранее, группа российских школьников, которая пожелала вернуться домой после скандала с выселением из отеля в Турции, вернулась домой, пишет РИАМО.

Россияне стали реже бронировать премиальные отели в Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Причины — рост цен на услуги по сравнению с прошлым сезоном и летний скачок евро к рублю, пишет Газета.ru.

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