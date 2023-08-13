«Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», — сказал он.
Чехов добавил, что передовые подразделения группировки «Восток» при поддержке авиации и артиллерии наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, которые пытаются атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Он подчеркнул, что противник несет потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра также сообщил, что в районе Макаровки и Приютного удалось ликвидировать опорный и наблюдательный пункты националистов. Реактивная артиллерия, в свою очередь, уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США возле Новодонецкого.
Кроме того, российские военные при помощи беспилотника поразили украинский противотанковый ракетный комплекс возле Новомихайловки. Авиация нанесла удар по скоплениям живой силы и техники противника в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.