03:02 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о серии новых взрывов в Одессе, в регионе продолжает действовать воздушная тревога.
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Согласно украинскому изданию «Суспильне» («Общественное»), в период примерно с 1.29 по 2.17 поступило не менее пяти сообщений о новых взрывах в городе.
Ранее издание также сообщило о первых взрывах в ночь на понедельник.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.