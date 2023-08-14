Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
03:02 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о серии новых взрывов в Одессе, в регионе продолжает действовать воздушная тревога.

Спецоперация на Украине

Согласно украинскому изданию «Суспильне» («Общественное»), в период примерно с 1.29 по 2.17 поступило не менее пяти сообщений о новых взрывах в городе.

Ранее издание также сообщило о первых взрывах в ночь на понедельник.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Остановите их'. Во Франции жестко отреагировали на 'безумный шаг' Польши
Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта