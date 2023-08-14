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08:55 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Гавайев оценил потери от пожаров в $6 млрд

На восстановление потребуется невероятное количество времени, отметил Джош Грин.

Источник: AFP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Потери от пожаров на гавайском острове Мауи, которые стали «крупнейшим стихийным бедствием» в истории штата, оцениваются в $6 млрд. Об этом сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин.

«Потери оцениваются в $6 млрд. [Пожары] стали крупнейшим стихийным бедствием, которое когда-либо пережили Гавайи, на восстановление потребуется невероятное количество времени», — приводит слова губернатора телеканал CNN. Грин также отметил, что «разрушены или повреждены более 2,2 тыс. построек», при этом 86% из них — жилые дома.

Ранее власти округа Мауи информировали, что число погибших в результате пожаров увеличилось до 93. Пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Самыми крупными по числу жертв в стране считаются природные пожары 1871 года в Висконсине, тогда погибли более 1,1 тыс. человек.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на город Лахайна, который в результате полностью сгорел.

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