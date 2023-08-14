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13:55 (мск), источник: © РИА Новости

Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде

БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Десятилетняя девочка пострадала в воскресенье в Белгороде при атаке украинского беспилотника, в ближайшее время ей проведут операцию, сообщил РИА Новости и.о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В воскресенье вечером беспилотник врезался в фасад многоэтажного дома в Белгороде. После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. В пяти квартирах выбиты окна, также повреждены 16 автомобилей. Согласно обследованию специалистов, несущие конструкции дома не повреждены.

«Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить», — ответил врач на вопрос, поступала ли в больницу 10-летняя девочка, пострадавшая от взрыва беспилотника. Он добавил, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, скоро ее направят в операционную.

Позже губернатор Вячеслав Гладков рассказал подробности. «Во время происшествия девочка гуляла возле дома. Доставлена родителями в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он в телеграм-канале. Он уточнил, что ребенок поступил в больницу с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы.

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