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13:53 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по монастырю в Корсунке в Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.

Спецоперация на Украине

«Разрушена крыша одного из зданий на территории Корсунского Богородичного монастыря», — уточнили власти.

В частности, при утреннем минометном обстреле пострадала монастырская обедня.

Кроме того, в поселке снарядом повредило школу — пострадал второй этаж здания.

«Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов. Пострадавших нет. Информация уточняется», — подчеркнули в администрации.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают киевские войска.

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