ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области

«Разрушена крыша одного из зданий на территории Корсунского Богородичного монастыря», — уточнили власти.
В частности, при утреннем минометном обстреле пострадала монастырская обедня.
Кроме того, в поселке снарядом повредило школу — пострадал второй этаж здания.
«Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов. Пострадавших нет. Информация уточняется», — подчеркнули в администрации.
Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают киевские войска.