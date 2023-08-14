В Белгородской области за сутки сбили пять дронов

В понедельник в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в воскресенье, 13 августа. Четыре муниципалитета были атакованы с помощью беспилотников противника, в Белгородском районе и Грайворонском округе было сбито пять беспилотников. В результате взрыва беспилотника в Белгороде пострадала 10-летняя девочка, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Общее число выпущенных снарядов составило 44 штуки, в том числе 7 взрывных устройств было сброшено с БПЛА. Стоит отметить, что интенсивность обстрелов региона в воскресенье увеличилась по сравнению с пятницей и субботой, когда за два дня было выпущено лишь 16 боеприпасов.
«В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 4. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, один из дронов упал на территории села. В селах Ближнее, Соломино и Киселево сбито по одному беспилотнику противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.
По данным губернатора, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Также в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, по предварительной версии, из-за взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом.
В Грайворонском городском округе, согласно информации от главы области, три прилета зафиксировано в селе Заречье-Второе, а по окраине села Пороз выпущено 9 артиллерийских снарядов. В поселке Горьковский сбито два БПЛА противника.
«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда, по хуторам Балки и Панков — один и два минометных снаряда соответственно. Село Середа обстреляли из миномета и гранатомета — зафиксировано 5 минометных снарядов и три гранатометных выстрела», — добавил Гладков.
Согласно информации, предоставленной главой региона, в течение последних несколько дней территория Белгородской области подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне город Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы и Шебекинский округ были атакованы беспилотниками. В результате атаки в Белгородском районе одно домовладение было повреждено обломками сбитого беспилотника, в остальных случаях атаки не привели к негативным последствиям.