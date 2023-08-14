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16:05 (мск), источник: Известия

Российские силы нанесли удар по складам хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские силы нанесли групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) для террористических атак. Об этом 14 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности морского базирования, отметил представитель военного ведомства.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил он на брифинге.

Помимо этого, в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Также Конашенков добавил, что на донецком направлении действиями подразделений «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации были успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР), Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ составили до 150-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б», уточнили в МО.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Юг» ударили по трем пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ, по складу боеприпасов, а также двум районам сосредоточения вооружения и военной техники противника в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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