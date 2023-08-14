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22:54 (мск), источник: ТАСС

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в черте аэродрома в Краснодарском крае, один из членов экипажа погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб», — сообщили там.

В ведомстве добавили, что причина крушения устанавливается.

Самолет Л-39 «Альбатрос» был разработан в Чехословакии. Он совершил первый полет в 1968 году, а в 1972 году его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран — участниц Организации Варшавского договора. Сейчас он по-прежнему является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ России.

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