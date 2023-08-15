Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан

«Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале», — говорится в сообщении.
По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку.
В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.
По последним данным республиканского минздрава, погибли пять человек, еще 15 пострадали. При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.