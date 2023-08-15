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00:51 (мск), источник: © РИА Новости

Первый замминистра здравоохранения вылетел в Дагестан

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Махачкале, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Источник: РИА "Новости"

«Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале», — говорится в сообщении.

По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку.

В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.

По последним данным республиканского минздрава, погибли пять человек, еще 15 пострадали. При этом в микрорайоне Махачкалы, где произошло ЧП, прекращено газоснабжение потребителей.

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