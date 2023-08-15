Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)…
На донецком направлении противник совершил 32 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.
На горловском 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра.
На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.
На мариупольском один обстрел дальнобойными ракетами.
(Всего выпущено) 121 единица различных боеприпасов", — сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Отмечается, что под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Юрьевка.
Согласно представительству, поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе ребенка 2017 года рождения, в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Юрьевке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 74 обстрела.