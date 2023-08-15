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02:13 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 121 различный боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)…

На донецком направлении противник совершил 32 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

На горловском 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра.

На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

На мариупольском один обстрел дальнобойными ракетами.

(Всего выпущено) 121 единица различных боеприпасов", — сообщает представительство в своем телеграм-канале.

Отмечается, что под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Юрьевка.

Согласно представительству, поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе ребенка 2017 года рождения, в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Юрьевке.

В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 74 обстрела.

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