Минобороны: российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW

«Механизированная штурмовая группа была направлена на выполнение задания… на авдеевском направлении. Один из приданных ей танков выполнял обманный маневр, а второй шел в голове колонны, прикрывая пару боевых машин пехоты. Приблизившись к позициям противника, танк прикрытия начал огневое подавление вражеского укрепрайона, пока десант высаживался из БМП в лесопосадку. В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику», — сообщил офицер.
Прикрывая своих товарищей и ведя бой с врагом, экипаж подбитого танка нарвался на минное заграждение противника. Но даже после этого танк продолжил вести огонь по врагу, насколько это позволяли возможности машины.
«Экипаж танка, которым командовал офицер с позывным “Белорус”, полностью выполнил поставленную перед ним боевую задачу. Бойцы покинули машину, только когда она уже была совершенно обездвижена и, что особенно важно, когда прикрываемая ими колонна полностью вышла из зоны огневого поражения противника. В этом бою наши танкисты проявили высокий уровень профессионализма и истинный боевой дух», — подчеркнул офицер.
В завершение боя по украинским позициям, с которых был поражен российский танк, артиллерия нанесла массированный удар. Корректировка и объективный контроль боя осуществлялись с разведывательного беспилотного летательного аппарата.