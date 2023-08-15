Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ

«Передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — сказал он.
В ходе боя удалось обнаружить и подавить более двух десятков боевых позиций и скоплений живой силы противника.
«Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ», — добавил Чехов.
В ходе контрбатарейной борьбы гаубичная артиллерия уничтожила французскую артустановку CAESAR в Великой Новоселке, а также американскую буксируемую гаубицу М777 в Доброволье. Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотной авиацией украинских военных в районе совхоза «Октябрь».
«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза “Октябрь”. Расчетами зенитных ракетных комплексов “Тор” и “Оса” сбиты два БПЛА самолетного типа “Фурия” и “Валькирия”», — рассказал начальник пресс-центра.
В Угледаре, по словам Чехова, с помощью артогня и ударных беспилотников удалось поразить пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского были поражены опорный пункт и места скопления националистов. Также пресечено выдвижение двух групп пехоты противника юго-восточнее Новодаровки и севернее Приютного.