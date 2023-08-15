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07:18 (мск), источник: © РИА Новости

Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек, 27 погибли, сообщает МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 «квадратах».

«В результате происшествия пострадали 102 человека, из них 27 погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что порядка 70 человек продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара, работает кинологический расчет.

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