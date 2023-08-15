ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко

По данным Минобороны, войска РФ продвигаются на купянском направлении, в понедельник в оборонном ведомстве РФ заявили, что войска Украины потеряли за сутки на данном участке фронта до 65 военнослужащих.
«На купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику “живого щита”. На восточных окраинах Купянска между домами активно возводятся фортификационные сооружения, которые соединяются траншеями», — рассказал Марочко.
Он уточнил, что, по данным воздушной разведки, также в селе Кучеровка под Купянском во дворе частного дома украинские силовики расположили взвод одного из подразделений, там же активно оборудуется опорный пункт, вблизи другого жилого дома сделали капонир для бронетехники.
«Во дворе жилого дома населенного пункта Петропавловка выявлен украинский минометный расчет. В качестве укрытия используется подвальное помещение, где укрываются мирные граждане», — добавил эксперт.