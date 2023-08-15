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09:21 (мск), источник: © РИА Новости

Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жертв ЧП в Махачкале возросло до 30 человек, сообщила пресс-служба МЧС.

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«В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще трех погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших», — уточнили в ведомстве.

Как уточнял ранее глава Дагестана Сергей Меликов, трое из погибших — дети.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.

Семьи погибших получат по миллиону рублей.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

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