09:21 (мск), источник: © РИА Новости
Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жертв ЧП в Махачкале возросло до 30 человек, сообщила пресс-служба МЧС.
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«В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще трех погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших», — уточнили в ведомстве.
Как уточнял ранее глава Дагестана Сергей Меликов, трое из погибших — дети.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.
Семьи погибших получат по миллиону рублей.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.