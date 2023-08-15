В Белгородской области после удара ВСУ повреждена линия электропередач

В Вейделевском районе по окраине хутора Брянские Липяги после удара ракеты комплекса «Точка-У» повреждена линия электропередач, частично нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах, без света временно остались 60 абонентов. «Аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам. Пострадавших нет», — написал Гладков.
В Белгороде произошло падение фрагментов в результате работы системы ПВО по двум воздушным целям, есть повреждения в двух частных домах.
В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено девять артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — семь. В селе Пушкарное сбито три беспилотника. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Журавлевка, здесь с БПЛА сброшено одно взрывное устройство и зафиксирована атака села дроном-камикадзе, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В селе Красный Хутор с БПЛА сброшено 58 осколочных боеприпасов, также по селу выпущено 14 артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района разрушений нет.
В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе под обстрел попал хутор Дубровка — зафиксировано три прилета. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Дроновка и Сподарюшино — установлено три и шесть прилетов соответственно. В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Новая Таволжанка выпущено по десять минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» — два. Разрушений в муниципалитетах нет.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». По данным местных властей, около 3,3 млрд руб. выплатили пострадавшим от обстрелов жителям приграничных населенных пунктов региона.