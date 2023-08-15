Опубликованы изображения пяти самых жутких морских существ От рыбы-улитки до кубомедузы
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
13:45 (мск), источник: РБК

«Сенкью, сэр»: военные показали видео осмотра сухогруза в Черном море

Минобороны опубликовало видео, на котором видно, как российские военные провели осмотр сухогруза «Сукра Окан» в Черном море.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об инциденте стало известно 13 августа — военные сообщали, что сухогруз шел в украинский порт Измаил. Его заметил российский патрульный корабль «Василий Быков». Капитан сухогруза не отреагировал на требование остановиться для досмотра корабля, и российские военные открыли предупредительный огонь. После этого на судно с вертолета высадилась группа военных, которые провели осмотр.

На видео, которое опубликовало Минобороны, видно, как вертолет подлетает к кораблю. Дальше военные проходят по каютам, приходят на мостик. Дальше на видео виден диалог с капитаном корабля. На видео российский офицер расспрашивает его, почему тот не остановился после требования. Капитан отвечает, что просто не понял запроса от российских военных. В конце российский военный благодарит моряков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Депутат заявил об улыбках россиян на фоне доллара по ₽100
Курс доллара на Мосбирже превысил ₽100
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта