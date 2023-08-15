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16:22 (мск), источник: РБК

Владельцем АЗС в Махачкале оказался подпольный продавец сжиженного газа

Владельцем автозаправочной станции в Махачкале, где накануне вечером произошел взрыв и погибли более 30 человек, является 38-летний бизнесмен Ибрагим Щамхалов, рассказал РБК источник, близкий к региональному управлению МВД, и источник в территориальном отделе полиции.

Источник: РИА "Новости"

По данным собеседников РБК, в 2016 году Щамхалова ставили на спецучет из-за того, что он осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по продаже сжиженного газа. Тогда правоохранительные органы оценили ущерб в ₽13 млн. В том же году у силовиков возникали к предпринимателю претензии из-за отмывания денежных средств в размере ₽1,6 млн.

Вечером 14 августа на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел взрыв. Сначала загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку и здания рядом, в которых располагались кафе и молельная комната, после чего на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Кроме зданий также загорелись автомобили, которые стояли на стоянке.

Погибли 35 человек, пострадали 80, в том числе дети. Семьям погибших пообещали выплатить по ₽1 млн, пострадавшим — ₽200−400 тыс. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК; максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной взрыва на АЗС «жадность и алчность», из-за которых нарушаются меры безопасности для извлечения небольшой выгоды. Он.

обратил внимание, что станция техобслуживания, где могут проходить сварочные работы, не должна находиться в близости от АЗС, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и газ.

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