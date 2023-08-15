Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

«Взрыв аммиачной селитры был на автосервисе через дорогу от АЗС, от взрывной волны огонь перенесся на АЗС. Там было более 90−100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте», — заявил он со ссылкой на специалистов.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, число погибших выросло до 35 человек.
В больницах Махачкалы находятся 63 человека, среди них 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Очевидец рассказал РИА Новости, что взрыв произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив заправки ангарах. Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, трагедия могла произойти по вине тех, кто потворствовал халатности.
Семьи погибших получат по миллиону рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.