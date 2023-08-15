15 августа, источник: © РИА Новости
В Бразилии произошло масштабное отключение электричества
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг — РИА Новости. Масштабное отключение электричества произошло в Бразилии, оно затронуло почти все штаты, сообщил новостной портал G1.
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«Отключение электроэнергии во вторник затронуло все штаты, кроме Рораймы», — отмечает СМИ.
Национальный системный оператор (ОНС) и министерство горнодобывающей промышленности и энергетики заявили, что в 8:31 утра произошел некий сбой, но пока не раскрыли причину инцидента.
По данным министерства, снабжение восстановлено на юге, юго-востоке и западе страны.
Отключение электроэнергии вызвало транспортный хаос в ряде городов. Так, в Сан-Паулу оно затронуло работу нескольких линий метро. В столице штата Баия на северо-востоке Бразилии пассажирам пришлось покинуть вагоны и идти пешком по путям. Отключились светофоры во многих крупных городах.