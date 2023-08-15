Ученые определили факторы развития любопытства у обезьян Любопытство у орангутанов в дикой природе схоже с тем, что мы наблюдаем у людей
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Главные новости к вечеру 17 августа
15 августа, источник: © РИА Новости

В Бразилии произошло масштабное отключение электричества

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг — РИА Новости. Масштабное отключение электричества произошло в Бразилии, оно затронуло почти все штаты, сообщил новостной портал G1.

Источник: © РИА Новости

«Отключение электроэнергии во вторник затронуло все штаты, кроме Рораймы», — отмечает СМИ.

Национальный системный оператор (ОНС) и министерство горнодобывающей промышленности и энергетики заявили, что в 8:31 утра произошел некий сбой, но пока не раскрыли причину инцидента.

По данным министерства, снабжение восстановлено на юге, юго-востоке и западе страны.

Отключение электроэнергии вызвало транспортный хаос в ряде городов. Так, в Сан-Паулу оно затронуло работу нескольких линий метро. В столице штата Баия на северо-востоке Бразилии пассажирам пришлось покинуть вагоны и идти пешком по путям. Отключились светофоры во многих крупных городах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне
Жуткое зрелище. Байден напугал всех одним действием
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта