СК назвал нарушение условий хранения агрохимикатов одной из причин взрыва в Махачкале

«Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы о причинах произошедшего следствие сделает по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз», — сказано в сообщении.
Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале после того, как огонь перекинулся с автосервиса. За взрывом последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.
В результате происшествия пострадали 115 человек, 35 из них погибли. По последним данным, в больницах находятся 64 человека, в том числе 16 детей. 11 пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. 15 августа в администрации Дагестана сообщили, что 17 пострадавших будут доставлены в Москву.
15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Ранее глава региона Сергей Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб. Пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 ₽ в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва.
По факту инцидента СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины происшествия выясняются. В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике.